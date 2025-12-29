El 29 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno llevó a cabo un ataque en una zona portuaria de Venezuela que se utiliza para cargar embarcaciones con drogas. Este hecho representa las primeras operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano desde que comenzó la campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante un encuentro en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump declaró: “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”. Añadió que el ataque se dirigió a todos los barcos y a la zona donde se implementan las operaciones de narcotráfico, asegurando que “eso ya no existe”.

El mandatario no especificó qué agencia estadounidense estuvo a cargo ni cuál fue el objetivo exacto de la operación. Sin embargo, ha mencionado previamente que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. Ni la CIA, ni la Casa Blanca, ni el Pentágono ofrecieron comentarios al respecto.

En una entrevista telefónica realizada el viernes anterior al programa de radio de John Catsimatidis en WABC, Trump afirmó que Estados Unidos había atacado una gran instalación en Sudamérica, sin detallar el tipo de ataque o la ubicación precisa.

En esa misma conversación, el presidente habló sobre ataques a barcos sospechosos de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, que según sus datos, han ocasionado la muerte de al menos 105 personas en 29 operaciones desde septiembre.

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial del gobierno venezolano sobre este incidente ni existen informes independientes que confirmen lo declarado por Trump. Habitualmente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o las cuentas oficiales militares estadounidenses en la red social X informan sobre ataques a embarcaciones, pero no han publicado nada sobre una acción terrestre en Venezuela.

En los últimos meses, Trump ha insinuado que Estados Unidos podría pasar de atacar barcos a realizar operaciones terrestres en Venezuela u otro país sudamericano, asegurando que este cambio ocurriría “pronto”. En octubre confirmó que había autorizado a la CIA para realizar estas operaciones encubiertas en Venezuela.

Además de los ataques a embarcaciones, el gobierno estadounidense ha incrementado su presencia militar en la región, desplegando buques de guerra, incautando dos petroleros y persiguiendo un tercero. La administración Trump sostiene que está en “conflicto armado” con los cárteles de droga y busca frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Por su parte, Nicolás Maduro sostiene que el verdadero propósito de estas acciones es forzar su salida del poder. Según declaraciones de Susie Wiles, jefa de despacho de la Casa Blanca, Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.