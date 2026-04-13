La reaparición pública de Sergio Massa en un partido de fútbol con intendentes peronistas sumó un dato político relevante: la participación del sanjuanino Carlos Munisaga, quien aportó volumen federal a una escena dominada por dirigentes bonaerenses. El encuentro se realizó en San Vicente y volvió a instalar al exministro en el centro de la escena política.

El partido reunió a intendentes jóvenes del peronismo y del Frente Renovador, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Gustavo Menéndez, Nicolás Mantegazza y Juan Andreotti. En ese grupo, la presencia del dirigente sanjuanino marcó una diferencia al incorporar a un referente del interior en una foto de fuerte anclaje en el conurbano.

En lo estrictamente deportivo, el resultado también dejó datos llamativos: el equipo de intendentes del PJ se impuso por 4 a 1 frente al Frente Renovador. El goleador de la jornada fue Otermín, con dos tantos, mientras que el único gol del massismo lo convirtió Gonzalo “Lavandina” Bergessio.

El encuentro tuvo además condimentos futboleros de peso, con la participación de exjugadores profesionales. Mariano Campodónico, recordado delantero de San Martín, se sumó al equipo de los intendentes, al igual que Sebastián Torrico, arquero campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo. Del lado del Frente Renovador, Bergessio aportó experiencia en ataque.

En medio del partido, Massa se mostró junto a los intendentes en una imagen que fue interpretada como un gesto político. A diferencia de sus apariciones anteriores en movilizaciones de carácter institucional, esta vez compartió un ámbito más cerrado, vinculado a la construcción territorial.

Tras el encuentro, el grupo se trasladó a la Quinta de San Vicente, donde compartieron un asado en un espacio emblemático del peronismo. Allí continuaron las conversaciones en un ámbito distendido, pero con clara lectura política.

La reaparición de Massa reactivó especulaciones sobre su futuro en un contexto donde su nombre vuelve a sonar para distintas candidaturas. La foto con intendentes bonaerenses ya tenía peso propio, pero la inclusión de un dirigente del interior amplificó su alcance.

El grupo que se mostró en San Vicente reúne municipios con fuerte peso electoral, lo que lo convierte en un actor relevante dentro del esquema peronista. En ese marco, la escena también dejó abierta la puerta a una construcción con mayor proyección federal.