El insulto de Marcos Rojo al árbitro: "Vos sos un hijo de re mil p..."

El clásico entre Racing y River en Avellaneda tuvo un protagonista central por los motivos equivocados. Marcos Rojo vivió una jornada fatídica que comenzó a gestarse en la primera mitad, cuando un grave error conceptual en la última línea le permitió a Facundo Colidio abrir el marcador para la visita. El defensor, que ya arrastraba una tarjeta amarilla desde el entretiempo por una protesta innecesaria, terminó de hundir las aspiraciones de su equipo en el complemento.

A instancias de la revisión del VAR, el juez Sebastián Zunino decidió expulsar al exjugador de Boca tras constatar un golpe contra Lucas Martínez Quarta mientras la pelota no estaba en disputa.

La reacción del central lejos estuvo de la calma, ya que antes de retirarse hacia los vestuarios bajo una lluvia de silbidos por parte de la parcialidad local, increpó de forma directa al colegiado. "Vos sos un hijo de re mil p...", le gritó Rojo al árbitro en un cruce que podría acarrearle una sanción disciplinaria severa si el insulto es incluido en el informe oficial del partido.

Esta nueva expulsión alimenta un historial negativo para el futbolista, quien ya registra tres tarjetas rojas frente al conjunto de Núñez a lo largo de su carrera. La salida de Rojo desarticuló la resistencia de los dirigidos por Gustavo Costas y facilitó el trabajo para el elenco de Eduardo Coudet, que liquidó el pleito 2 a 0 gracias a un tanto de Sebastián Driussi tras otra desatención defensiva. Con este resultado, el Millonario no solo avanzó a la siguiente fase del certamen, sino que además se posicionó como escolta en la tabla anual.