Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que pone en valor uno de los gestos más universales del ser humano: el beso como expresión de amor, afecto y conexión. La efeméride se conmemora en distintos países del mundo con actividades simbólicas y mensajes en redes sociales.

El origen de esta celebración se remonta a un hecho particular ocurrido en Tailandia, donde una pareja logró el récord del beso más largo de la historia al permanecer unida durante más de 58 horas en un concurso realizado en el marco de San Valentín. A partir de ese hito, la fecha comenzó a adoptarse a nivel internacional.

El récord, que luego fue reconocido por el libro Guinness, marcó un antes y un después y convirtió al 13 de abril en un día simbólico para destacar la importancia de este gesto cotidiano.

Más allá de su origen, el Día del Beso busca resaltar el valor emocional del contacto físico y la comunicación afectiva entre las personas, no solo en parejas, sino también en vínculos familiares y de amistad.

En distintas ciudades del mundo, la fecha suele celebrarse con eventos, desde “besos masivos” en plazas hasta campañas en redes sociales que invitan a reflexionar sobre la importancia del afecto en la vida diaria.

Además, especialistas destacan que besar no solo tiene un componente emocional, sino también beneficios físicos y psicológicos, ya que ayuda a reducir el estrés, fortalece vínculos y genera bienestar general.

Así, cada 13 de abril se convierte en una excusa para recordar que, detrás de un gesto simple, se esconde una de las formas más profundas de conexión humana.