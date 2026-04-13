Sofía Martínez contó el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras ser vinculada a Messi

La periodista Sofía Martínez sorprendió al revelar el mensaje privado que recibió de Antonela Roccuzzo, luego de que circularan rumores que la vinculaban sentimentalmente con Lionel Messi. Lejos de alimentar la polémica, el gesto fue de apoyo y buscó desactivar las especulaciones.

Según contó la propia periodista, Roccuzzo se comunicó directamente con ella en medio del revuelo mediático para transmitirle tranquilidad. “No tenía ninguna necesidad de escribirme”, expresó Martínez al recordar el episodio.

El contenido del mensaje fue claro y contundente: “Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida”, relató la comunicadora, destacando la actitud empática de la esposa del capitán de la Selección argentina.

El origen de los rumores se remonta a la entrevista que Martínez le realizó a Messi durante el Mundial de Qatar 2022, cuando le dedicó un emotivo mensaje que se volvió viral. Con el paso del tiempo, ese momento fue reinterpretado en redes sociales y derivó en especulaciones sobre un supuesto vínculo entre ambos.

En ese contexto, la periodista reconoció que atravesó un momento incómodo por las versiones que circulaban, y valoró especialmente el gesto de Roccuzzo. “Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, explicó, al tiempo que calificó el mensaje como “tranquilizador”.

Lejos de la polémica, el episodio dejó expuesto un gesto inesperado en medio del ruido mediático, con una intervención directa que buscó bajar la tensión y respaldar a la periodista frente a los rumores.