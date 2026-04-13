Quién es el famoso que tiene su apodo en honor al hijo de un espía nazi

Durante su participacion en el programa televisivo nocturno de Mirtha Legrand el periodista Baby Etchecopar compartio un relato impactante sobre su propia identidad.

Al ser consultado por la conductora sobre el motivo de su alias el invitado inicio su explicacion preguntando "¿Te acordás de Baby Lindbergh? El aviador, espía nazi que cruzó el Atlántico y la CIA le secuestró al hijo y lo mató".

Seguidamente el conductor de radio detallo el momento exacto de su eleccion al decir que "Mamá leyó el diario: 'Apareció muerto Baby Lindbergh', nací yo justo y me lo puso. Me lo pusieron por ese chico".

Tras la anecdota la anfitriona menciono que suele recordarlo al transitar por el barrio de San Isidro lo que provoco que el entrevistado le hiciera una propuesta al decirle que "Tenés que venir a comer a casa porque Marcela (Tinayre) viene una vez por mes".

Esta invitacion genero un reclamo humoristico de la diva quien respondio "La invitaste a ella sola, a mi no me invitaste". Para defenderse Etchecopar argumento que "A mí me da vergüenza invitarte, porque por ahí te pongo en un compromiso" pero la Chiqui cerro el tema afirmando que "Bueno, pero la invitaste a Marcela sola, de esas costas yo no me olvido".