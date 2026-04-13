El gendarme argentino Nahuel Gallo encabezó una protesta en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la liberación de presos políticos en Venezuela, en una acción que buscó visibilizar la situación de extranjeros que aún permanecen detenidos sin garantías judiciales.

A poco más de un mes de haber recuperado la libertad tras pasar 448 días detenido, Gallo volvió a exponerse públicamente con una fuerte consigna: advertir que, pese a su caso, el sistema de detenciones arbitrarias en el país caribeño continúa vigente.

La manifestación se realizó a través de una corrida simbólica, una iniciativa que combinó lo deportivo con el reclamo social y que sirvió como plataforma para compartir su testimonio con la sociedad y organismos de derechos humanos.

El propio Gallo había señalado tras su liberación que no se considera completamente libre mientras haya otras personas en su misma situación, especialmente extranjeros detenidos en cárceles venezolanas bajo condiciones denunciadas como irregulares.

Su caso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre Argentina y Venezuela, luego de haber sido arrestado en 2024 y permanecer incomunicado durante más de un año, en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Con esta protesta, el gendarme buscó transformar su experiencia personal en una causa colectiva, poniendo el foco en quienes todavía siguen detenidos y reclamando mayor presión internacional para lograr su liberación.

La iniciativa se suma a otros reclamos impulsados por familiares, organizaciones y actores internacionales que insisten en la necesidad de visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela, en un contexto de fuerte tensión política y denuncias sostenidas sobre detenciones arbitrarias.