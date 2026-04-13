Después de más de 10 años de retrocesos constantes, la economía sanjuanina logró un hito fundamental en materia de comercio exterior. Según los últimos informes, las exportaciones de la provincia volvieron a superar los USD 2.000 millones anuales, consolidando a San Juan como la principal exportadora de la región de Cuyo, por encima de Mendoza.

El salto es contundente: si se compara el cierre de 2025 con los números de 2023, la provincia acumuló un incremento del 85% en facturación (dólares FOB) y un 25% en volumen (toneladas despachadas). Solo en el último año, el crecimiento fue del 11% en dólares, manteniendo las 690 mil toneladas enviadas al mundo.

La minería, el motor imparable

El sector minero sigue siendo el pilar fundamental del comercio exterior sanjuanino, representando más del 80% de la facturación. Este impulso se explica por el alza del precio internacional del oro y la plata, pero también por un actor clave en la región: la cal para uso industrial. Los despachos hacia Chile han ganado un volumen significativo, posicionando a este mineral no metalífero como un producto estratégico.

El repunte de la vitivinicultura

Una de las novedades más celebradas es el regreso del sector vitícola al segundo lugar del podio exportador, superando a la industria manufacturera. En 2025, esta rama creció un 20%, traccionada principalmente por la excelente performance de la pasa de uva y el mosto.

En la vereda opuesta, el sector olivícola fue la excepción de la temporada. Afectado por la vecería estacional (ciclos naturales de producción) y las contingencias climáticas del verano de 2025, sufrió una baja en el volumen, a lo que se sumó una caída en el precio internacional del aceite de oliva.

Destinos y productos: ¿A quién le vende San Juan?

El mapa de las exportaciones provinciales marca una clara hoja de ruta. Mientras que el Oro y la Plata tienen como destinos principales a Suiza e India, el resto de la oferta productiva (Medicamentos, Pasas, Cal, Mosto y Aceite) encuentra sus mayores compradores en Brasil, Estados Unidos y Chile.

Principales productos exportados en 2025:

Oro y Plata

Medicamentos

Pasas de uva

Cal

Mosto

Aceite de Oliva

Con estos números, San Juan no solo rompe una racha negativa de una década, sino que se posiciona con fuerza en el mercado global, diversificando mercados y sosteniendo el crecimiento de sus sectores tradicionales.