La Justicia de Estados Unidos resolvió deportar este miércoles a los cinco turistas argentinos detenidos por una serie de robos cometidos en un conocido centro comercial de Miami. La decisión fue adoptada tras la audiencia realizada este martes al mediodía, en la que se confirmó la gravedad de las imputaciones y se aceleró el proceso migratorio.

Los acusados, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), presuntamente actuaron en grupo para sustraer productos de distintas tiendas. Según sus redes sociales, la mayoría sería oriunda de Mendoza y tenían pasajes de regreso a Argentina para este miércoles.

De acuerdo con la fiscalía, Xiccato y Aparo-Orlando fueron imputados por “estafa organizada”, “múltiples robos en diferentes localizaciones” y “robo minorista”. A Zuloaga-Arenas se le sumó el cargo de “conspiración”, mientras que Moya y Rua enfrentan acusaciones por “estafa organizada”, “robos minoristas” y “conspiración”. Además, Moya registra antecedentes por hurto mayor y menor, además de disturbios.

El modus operandi quedó registrado por las cámaras del shopping: los sospechosos ingresaron primero a una tienda Burlington y se llevaron valijas sin pagar. Luego visitaron locales de Columbia y The North Face, donde ocultaron prendas en el interior de esas valijas mientras otros integrantes del grupo distraían a los empleados. Parte de la banda fue detenida en una parada de ómnibus cercana y el resto dentro del centro comercial.

La mercadería recuperada supera los 2000 dólares y las autoridades confirmaron que, tras la deportación, quedarán impedidos de ingresar nuevamente a Estados Unidos por un extenso período.