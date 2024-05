UFC Vegas 92: hora, cartelera y cómo ver las peleas

La emoción de la UFC continúa en ascenso con una nueva Fight Night que promete grandes emociones en el Apex de Las Vegas. En esta ocasión, el evento estelar enfrentará a dos titanes del octágono: Edson Barboza y Lerone Murphy. Cabe resaltar que el espectáculo deportivo se llevará a cabo este sábado 18 de mayo y contará con doce batallas en total.

Barboza, apodado 'Junior', llega con la determinación de asegurar su tercera victoria consecutiva. Con 38 años de edad, este experimentado peleador ha demostrado su poderío con impresionantes nocauts y finalizaciones. Su récord de 24-11 lo respalda, con 15 finalizaciones en su haber, 14 de ellas por nocaut y 1 por sumisión. Tras derrotar a Billy Quarantillo y Sodiq Yusuff en el 2023, buscará mantener su racha victoriosa en esta pelea crucial.

Por otro lado, Lerone Murphy, conocido como 'The Miracle', llega invicto y con la determinación de mantener su récord perfecto de 13-0-1. A sus 32 años de edad, se ha destacado como uno de los talentos emergentes de la UFC, con cinco victorias en la organización, incluyendo impresionantes nocauts sobre Ricardo Ramos y Makwan Amirkhani. Con 7 finalizaciones, todas por nocaut, buscará demostrar su habilidad en el octágono y consolidarse como uno de los mejores en su categoría. Sin dudas, el UFC Vegas 92 tendrá buena acción garantizada.

Cartelera del UFC Vegas 92

Estelares

Fox Sports y UFC Fight Pass / 8:00 PM GMT-3

#11 Edson Barboza (24-11-0) vs. Lerone Murphy (13-0-1).

Kalinn Williams (14-3-0) vs. Carlston Harris (19-5-0).

Oumar Sy (0-0-0) vs. Rodolfo Bellato (12-2-0).

Adrian Yanez (16-5-0) vs. Vinicius Salvador (14-6-0).

#9 Luana Pinheiro (11-2-0) vs. #12 Angela Hill (16-13-0).

Preliminares

Fox Sports y UFC Fight Pass / 5:00 PM GMT-3

Heili Alateng (16-9-2) vs. Kleidison Rodrigues (8-3-0).

Themba Gorimbo (12-4-0) vs. Ramiz Brahimaj (10-4-0).

Abus Magomedov (25-6-1) vs. Warlley Alves (15-7-0).

Victor Martinez (13-5-0) vs. Tom Nolan (6-1-0).

Hailey Cowan (7-3-0) vs. Tamires Vidal (7-2-0).

Piera Rodriguez (9-1-0) vs. Ariane Carnelossi (14-3-0).

Vanessa Demopoulos (10-5-0) vs. Emily Ducote (13-8-0).