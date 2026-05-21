La última fecha del Torneo Apertura define a los clasificados a playoffs

La Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su momento más caliente. Este fin de semana, el Torneo Apertura "Daniel Archilla" bajará el telón de su fase regular y dejará definidos a los ocho equipos que irán en busca del título en los cruces de playoffs.

Con seis nombres ya asegurados en la próxima instancia, Desamparados, Colón Junior, Minero, Unión, San Lorenzo y 9 de Julio, la atención se centra en la apasionante lucha por los últimos dos boletos disponibles para seguir en carrera.

La calculadora en mano

La tabla de posiciones marca un escenario de máxima tensión. Alianza, con 27 puntos, lidera la carrera por la clasificación, seguido muy de cerca por López Peláez y Peñarol, ambos con 25 unidades. Un escalón más atrás, Trinidad y Atenas, con 22 puntos, aguardan un milagro matemático y una combinación de resultados para intentar colarse a último momento.

Programación de la fecha 17

La acción se dividirá entre sábado y domingo, con todos los partidos decisivos arrancando a las 16:00 (primera división):

Sábado 23 de mayo:

López Peláez vs. Alianza (Cancha: Alianza)

Rivadavia vs. Peñarol (Cancha: Rivadavia)

Desamparados vs. Unión (Cancha: Desamparados)

Carpintería vs. 9 de Julio (Cancha: Carpintería)

Villa Ibáñez vs. Juv. Zondina (Cancha: Villa Ibáñez)

Sarmiento vs. San Lorenzo (Cancha: Sarmiento)

Minero vs. Atenas (Cancha: Juv. Unida)

Trinidad vs. Colón (Cancha: Trinidad)

Domingo 24 de mayo:

Def. de Argentinos vs. Marquesado (Cancha: Peñarol)

La fecha promete no dar respiro. Con la suerte de gran parte de los clubes sobre la mesa, la jornada promete ser una verdadera final para quienes todavía tienen sueños de gloria en este Apertura sanjuanino.