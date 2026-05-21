Una joven docente sanjuanina se volvió viral en redes sociales tras implementar una original manera de evaluar a sus alumnos de sexto grado: utilizar los números y nombres de los jugadores de la Selección Argentina en lugar de las calificaciones tradicionales.

La protagonista es Estefanía Rivero, de 25 años, quien actualmente realiza una suplencia en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito. En plena fiebre mundialista, decidió aprovechar el entusiasmo de los chicos por el fútbol y las figuritas para incentivar el rendimiento escolar y generar mayor interés en las clases.

Así, un “10” pasó a convertirse en un “Messi”, mientras que otras notas fueron asociadas con futbolistas de la Selección campeona del mundo. La propuesta fue compartida por la docente en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones positivas.

Según contó la maestra, la idea nació a partir del furor que existe entre los alumnos por intercambiar figuritas del Mundial. “Quería innovar y que no sea siempre lo mismo”, explicó en diálogo con TN. Además, aseguró que la estrategia tuvo efectos positivos, ya que los estudiantes comenzaron a mostrar más interés por mejorar sus notas para “llegar a Messi”.

La iniciativa también recibió el respaldo de las familias y de las autoridades escolares, quienes destacaron la creatividad de la propuesta y su capacidad para motivar a los chicos dentro del aula. Incluso, otras docentes se interesaron en replicar el método en sus cursos.

El video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios humorísticos en redes sociales. Frases como “Me saqué un Dibu Martínez” o “Somos todos Montiel” reflejaron el impacto que tuvo la idea, que combinó educación, fútbol y creatividad en un contexto atravesado por la pasión mundialista.