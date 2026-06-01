El doloroso mensaje de Darío Barassi tras visitar la tumba de su mamá

Darío Barassi regresó a su San Juan natal y, lejos del humor que lo caracteriza en la televisión, se permitió un momento de profunda sensibilidad para honrar a su madre, Laura, quien falleció en noviembre de 2023. A través de su cuenta de Instagram, donde interactúa con 5.2 millones de personas, el conductor compartió una serie de imágenes antiguas y reflexiones que nacieron tras visitar su tumba.

El sanjuanino explicó la importancia de este viaje al decir que "Venir a San Juan es venir a vos vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos".

Al observar la imagen, no pudo evitar la conmoción y admitió que "La foto me da mucha ternura y melancolía". Barassi recordó el escenario de su infancia diciendo que "Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera, impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca que es una reliquia y mi autito policía atrás".

La conexión entre las generaciones fue un punto central de su mensaje, ya que Barassi ve reflejada a su madre en sus propias hijas. Al respecto, el actor manifestó que "Me vuela la cabeza el parecido físico con mi morocha pequeña, y hay algo de la mirada de mi vieja que también me recuerda a la peque del hogar". En la foto se lo ve celebrando un cumpleaños, sobre lo cual bromeó que "La camisa no puede más de ondera, así era y así soy. La torta era de los ositos cariñosos, así de virgo era, así soy hoy".

Al analizar el lenguaje corporal de la foto, comentó que "Me parte el corazón cómo me agarras el hombro vieja, con cariño y contención" y recordó cómo ella se mantuvo fuerte tras la pérdida de su padre al escribir que "Ahí estabas muy presente y cerca, ya el viejo se había ido y vos ahí firme con sonrisa y torta a pedido".

El conductor también bromeó con los pequeños momentos de aquel festejo, señalando que "Me gusta tu sonrisa y tu cercanía, seguro que al oído me estabas diciendo que no meta el dedo antes de soplar las velitas. Seguro no lo cumplí".

Sin embargo, la tristeza por la ausencia se hizo presente al confesar que "Te extraño vieja, mucho" y que "Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos". Durante su visita al cementerio, Barassi le habló sobre su presente familiar y afirmó que "Te contaría 1.000 historias de Emi e Ine como hice recién sentado ahí con vos y conmigo".

En un acto simbólico, dejó en el lugar unos stickers que sus hijas le habían pegado en el celular para recordarlas. Sobre esta decisión, explicó que "Yo los valoro mucho porque me los pusieron en el celu para que las recuerde cuando no estoy. Pero sentí que era un buen lugar para dejarlos" y le pidió que "desde donde sea que estés sentilas cerca vieja, no sabés lo que son. Dos seres humanos espectaculares".

Finalmente, el artista expresó su pesar por el tiempo perdido diciendo "qué dolor en el alma que te hayas ido tan temprano" y agradeció por los detalles de su niñez como "gracias por mi torta y mi corte Carlitos Balá. De vez en cuando agarrame el hombro que ese gesto siempre hizo y hace bien". Para cerrar, añadió una nota de humor al pedirle que "Posdata: lo del hombro no te lo tomes tan literal, que sea un sentirte en el corazón más que el hecho de que se me aparezca tu mano. Por siempre gordo cag...".