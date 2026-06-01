La Cámara de Diputados de San Juan comenzará a analizar esta semana el proyecto impulsado por el gobernador Marcelo Orrego que busca autorizar a la Provincia a acceder a financiamiento por hasta US$ 600.000.000 para ejecutar un amplio plan de infraestructura.

La iniciativa no implica una toma inmediata de deuda, sino que habilita al Poder Ejecutivo a buscar recursos mediante distintas herramientas financieras, entre ellas la emisión de bonos en mercados internacionales o locales y la contratación de préstamos con entidades bancarias nacionales o extranjeras.

Según explicó el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, el objetivo es aprovechar un contexto financiero que considera favorable para acceder a financiamiento y destinarlo exclusivamente a obras estratégicas para el desarrollo provincial.

"Se está pidiendo autorización para hasta 600 millones de dólares. El destino es específicamente para obras de infraestructura que necesita la provincia para poder desarrollarse", afirmó el funcionario.

El plan para financiar el crecimiento

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa surge en un nuevo escenario nacional, donde las provincias deben asumir un papel más activo en la búsqueda de recursos para financiar obras públicas. La estrategia oficial apunta a anticiparse al crecimiento económico que esperan para los próximos años, especialmente por el impacto que tendrá el desarrollo de grandes proyectos mineros.

"San Juan no debe esperar a que el crecimiento ocurra para recién entonces empezar a ver cómo responder esas demandas", señaló Orrego durante la presentación del proyecto.

En ese marco, el Ejecutivo considera que la infraestructura debe desarrollarse antes de que aumenten las exigencias sobre los servicios públicos, la conectividad vial y la demanda habitacional.

Rutas y caminos para la minería

Una parte importante de los recursos estará destinada a obras viales.

Entre los proyectos mencionados por el gobernador figuran mejoras en la Ruta Nacional 150, que conecta Jáchal con Iglesia, intervenciones sobre la Ruta Nacional 40 y diversas rutas provinciales consideradas estratégicas para la producción y el transporte.

También se proyectan derivadores de tránsito y nuevas obras de conectividad destinadas a acompañar el crecimiento de la actividad minera y el movimiento económico asociado.

Desde el Ejecutivo entienden que el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros demandará una red vial más eficiente y segura para el traslado de insumos, trabajadores y producción.

Inversiones para optimizar el uso del agua

Otro de los capítulos centrales del plan está vinculado a la infraestructura hídrica.

El Gobierno anticipó inversiones en impermeabilización de canales de riego, renovación de compuertas y modernización de sistemas de distribución de agua.

La meta es mejorar la eficiencia del recurso en una provincia donde el agua constituye un factor estratégico tanto para la producción agrícola como para el abastecimiento urbano.

Además, se prevén nuevas obras para ampliar los sistemas de agua potable y saneamiento cloacal en distintos departamentos.

Energía, salud y seguridad

La iniciativa también contempla inversiones destinadas a reforzar la infraestructura energética de la provincia.

Según explicaron las autoridades, el crecimiento de la actividad económica requerirá ampliar la capacidad de distribución eléctrica para abastecer tanto a nuevos proyectos productivos como al aumento de la demanda residencial.

A ello se suman obras y equipamiento vinculados a los sistemas de salud y seguridad pública, áreas que el Gobierno considera prioritarias ante el crecimiento poblacional previsto para los próximos años.

Más de 30 barrios y mil créditos para viviendas

El componente habitacional aparece como uno de los ejes más relevantes del programa.

Orrego anunció que parte del financiamiento se utilizará para construir más de 30 barrios y para poner en marcha una línea de aproximadamente mil créditos individuales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La intención es que familias que ya cuentan con terreno puedan acceder a financiamiento para construir sus viviendas.

"Esto es, en el corto plazo, crear más puestos de trabajo, que la construcción tenga más actividad y que haya más viviendas para la demanda que va a tener San Juan", sostuvo el mandatario.

Bonos, créditos y condiciones de mercado

El proyecto no define aún qué mecanismo utilizará la Provincia para obtener los recursos.

La autorización contempla cuatro alternativas: emitir bonos en mercados internacionales, emitir deuda en el mercado local, acceder a créditos con bancos nacionales o gestionar financiamiento con entidades internacionales.

La decisión dependerá de las tasas de interés y de las condiciones financieras disponibles al momento de concretar la operación.

Gutiérrez explicó que la Provincia busca aprovechar la mejora de los indicadores económicos nacionales y la baja del riesgo país para obtener financiamiento a un costo menor.

"Mientras más bajo sea el riesgo país, más bajo va a ser el interés", afirmó.

Cómo se pagará el financiamiento

Desde el Gobierno provincial indicaron que San Juan mantiene una situación fiscal sólida y que cuenta con capacidad para afrontar los compromisos que surjan de la operación financiera.

La garantía principal del endeudamiento sería la coparticipación federal que recibe la Provincia. En tanto, las futuras regalías mineras aparecen como uno de los factores que fortalecerían la capacidad de pago a largo plazo, aunque todavía no pueden utilizarse como respaldo directo porque gran parte de los proyectos aún no se encuentran en etapa de producción.

La iniciativa comenzará a debatirse este jueves en la Cámara de Diputados y representa una de las apuestas financieras más importantes de los últimos años para impulsar la obra pública provincial, generar empleo y preparar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento económico proyectado para la próxima década.