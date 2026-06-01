Zaira Nara reveló los detalles de su charla reconciliatoria con Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves protagonizaron un acercamiento muy esperado después de mucho tiempo de silencio y versiones cruzadas. Las modelos se vieron en un evento privado antes de que la foto de su abrazo recorriera las redes sociales. Por primera vez, en una charla vinculada a La Peña de Morfi de Telefe, Zaira compartió lo que sintió en ese momento que marcó un quiebre en su relación.

La conductora admitió que hasta ahora no habían tenido un espacio para conversar en profundidad. Al respecto, señaló que "Solo nosotras sabemos primero lo que nos pasaba a cada una, lo que pasó". También reflexionó sobre la exposición mediática y cómo las preguntas repentinas en la puerta de un canal pueden complicar las cosas, asegurando que "Una cosa lleva a la otra y me parece que era necesario".

A pesar de este paso importante, ninguna de las dos confirmó que la amistad haya vuelto a ser lo que era antes. Zaira se mostró sincera sobre el futuro incierto del vínculo y expresó que "No sé qué va a pasar, pero somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar y me parece que el tiempo cura todo". Para ella, la relación está en un proceso de reconstrucción.

Paula también dio su versión sobre este encuentro y el cariño que todavía siente. Aunque reconoció que hoy no son íntimas, valoró la buena energía actual. La modelo fue determinante al decir que "Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho. No hay vínculo, no somos amigas". Sin embargo, celebró que hayan podido dejar atrás los conflictos pasados.

Sobre los encuentros fortuitos en el ambiente artístico, la conductora de televisión explicó que "Muchas veces nos encontramos en eventos, solo que ahora hay buena onda y se dejaron un montón de cosas de lado, pasó el tiempo, y me parece que está bueno". Así, ambas cerraron un capítulo de distanciamiento para dar lugar a una etapa de respeto y cordialidad.