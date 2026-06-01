Leonardo Morales, defensor de Belgrano de Córdoba y uno de los protagonistas de la histórica final que consagró al Pirata campeón del Torneo Apertura, fue víctima de un robo en su vivienda mientras no se encontraba en el domicilio. Los delincuentes se llevaron dinero en dólares, pertenencias personales y hasta la medalla obtenida tras la reciente consagración.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio La Carolina, en Córdoba. Según informaron fuentes policiales, Morales se había ausentado de la vivienda durante varias horas y, al regresar, descubrió que desconocidos habían ingresado tras forzar los pestillos de una puerta corrediza que conecta con el patio.

Entre los elementos sustraídos se encontraban un manojo de llaves, una mochila con ropa oficial de concentración de Belgrano, dinero en efectivo en moneda extranjera y la medalla que recibió tras conquistar el campeonato. El robo generó especial indignación entre familiares e hinchas debido al valor simbólico de algunos de los objetos sustraídos.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para identificar a los responsables. Uno de los inconvenientes para avanzar en la causa es que la propiedad no contaba con cámaras de seguridad ni sistema de alarmas, situación que habría facilitado el accionar de los delincuentes.

Morales se convirtió en una de las figuras más destacadas de Belgrano durante la definición del Apertura, especialmente por su actuación en la final ante River, donde marcó un gol clave para la consagración del conjunto cordobés. Ese rendimiento hizo que el hecho tuviera una fuerte repercusión entre los simpatizantes del club.

El robo se conoció en un contexto de preocupación creciente por los hechos de inseguridad que tienen como víctimas a deportistas. En los últimos meses también se registraron casos similares en distintos puntos del país y del exterior, con bandas especializadas en seguir movimientos de figuras públicas para ingresar a sus viviendas cuando se encuentran ausentes.

Por el momento no hay detenidos y los investigadores intentan reconstruir los movimientos previos al robo para determinar cómo actuaron los autores y si contaban con información sobre la ausencia del futbolista al momento del ingreso a la propiedad.