Cómo preparar los nidos de pastel de papa rellenos con mucho queso

El pastel de papa es uno de los platos más tradicionales de las mesas argentinas pero siempre hay espacio para la creatividad en la cocina. Esta nueva versión propone convertir el sabor de siempre en pequeños nidos individuales rellenos de carne y queso gratinado.

Para empezar esta preparación pensada para cuatro comensales se necesitan dos papas grandes, una cebolla y 400 g de carne picada. También se requiere sal a gusto, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de ajo en polvo, 200 g de puré de tomate, perejil a gusto, 25 g de manteca y queso en hebras en cantidad necesaria.

El primer paso consiste en elaborar un puré con las papas sumando el perejil y la manteca para darle una textura cremosa. Mientras tanto se debe saltear la cebolla durante unos siete minutos antes de incorporar la carne picada a la sartén. Una vez que la carne comience a soltar sus jugos es el momento de condimentar con la sal, el pimentón y el ajo. Luego se agrega el puré de tomate y se deja cocinar a fuego bajo con la tapa puesta durante 15 minutos para que los sabores se integren bien.

Para el armado se deben formar bolas de puré con las manos limpias y presionar en el centro para crear el hueco del nido. Estas piezas se acomodan en una fuente para horno que tenga un poco de aceite y pan rallado para evitar que se peguen. El toque final llega al rellenar cada espacio con el queso, la carne preparada y una capa extra de queso por encima para que se gratine.

Con el horno precalentado a 180 grados la fuente ingresa hasta lograr ese aspecto irresistible. Esta presentación no solo es atractiva para llevar a la mesa sino que permite jugar con distintos rellenos como verduras salteadas o sumar un toque picante según el gusto de cada familia.