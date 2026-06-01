Roland Garros quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que el tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo fuera sancionado económicamente por realizar comentarios considerados sexistas contra la jueza de silla brasileña Ana Carvalho tras su eliminación en el torneo.

La controversia surgió después de la derrota de Vallejo ante el francés Moïse Kouamé en un extenso partido de cinco sets disputado en la cancha Suzanne Lenglen. Molesto por el comportamiento del público local, el jugador apuntó contra la árbitra y aseguró que encuentros de ese tipo “deberían ser arbitrados por un hombre”.

Según sus declaraciones, consideró que una mujer no tenía la fortaleza suficiente para controlar un ambiente tan hostil y cargado de presión. Sus palabras rápidamente generaron rechazo dentro y fuera del circuito profesional.

La organización de Roland Garros y la Federación Francesa de Tenis reaccionaron de inmediato y calificaron los dichos como “inaceptables”. Además, remarcaron que la capacidad de un árbitro se mide por su profesionalismo y experiencia, no por cuestiones de género.

Como consecuencia, Vallejo recibió una multa de 65.000 euros, una de las sanciones económicas más elevadas aplicadas en la historia reciente del torneo y equivalente a aproximadamente la mitad del premio obtenido por haber alcanzado la segunda ronda.

En un primer momento, el tenista intentó defenderse asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que su crítica estaba dirigida específicamente al desempeño de la jueza durante ese encuentro. Sin embargo, luego terminó ofreciendo disculpas públicas por la repercusión generada.

“Reconozco que me equivoqué”, expresó posteriormente el jugador paraguayo, quien también manifestó su respeto hacia la árbitra y hacia la organización del Grand Slam francés.

El caso generó un amplio debate en el mundo del tenis y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la igualdad de género dentro del deporte profesional. Mientras tanto, la organización de Roland Garros ratificó su respaldo a Ana Carvalho y al cuerpo arbitral del certamen.