Un caso estremecedor sacude a la ciudad de Rosario: un bebé de 2 años dio positivo de cocaína y debió ser internado luego de que su madre advirtiera un comportamiento inusual tras pasar el fin de semana con su padre. La mujer denunció a su expareja y lo acusó de haberle suministrado la sustancia.

Según el relato de la madre, el hombre retiró al niño el viernes y debía devolverlo el sábado, pero recién lo entregó el domingo por la noche. Al reencontrarse, notó que el pequeño estaba en mal estado: “lloraba, estaba apagado, como perdido y agresivo”, describió, lo que la llevó a buscar asistencia médica de inmediato.

El niño fue trasladado al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos realizaron estudios y confirmaron el diagnóstico mediante un análisis de orina que dio positivo de cocaína. El resultado generó conmoción tanto en la familia como en el equipo de salud.

La mujer sostuvo que su expareja es consumidor y sospecha que le habría dado droga al menor para tranquilizarlo, ya que, según indicó, el hombre le había dicho que no había podido dormir por el comportamiento del niño.

Además, denunció haber recibido amenazas y anticipó que avanzará judicialmente para que se investigue lo ocurrido. “Quiero que pague por lo que hizo”, expresó.

El menor permanece bajo control médico, mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades en un caso que genera profunda preocupación por la vulnerabilidad de la víctima y el contexto en el que se produjo.