Un cazatesoros honesto: encontró un iPhone en la playa y usó su ingenio para devolverlo

Un ciudadano brasileño recuperó y devolvió un dispositivo móvil que encontró durante una de sus habituales búsquedas de objetos en playas de Santa Catarina. El hecho ocurrió el pasado 19 de septiembre en Balneário Camboriú, aunque adquirió notoriedad pública en los últimos días tras la difusión del video del hallazgo.

Mateus Natan da Silva, de 27 años, localizó un iPhone 13 enterrado en la arena mientras realizaba tareas de exploración con detector de metales. Tras verificar que el equipo permanecía operativo a pesar de su exposición a la humedad, procedió a implementar diversos métodos para identificar a su propietaria.

El proceso de recuperación incluyó la inmersión del dispositivo en arroz durante cuarenta y ocho horas para eliminar la humedad, seguido de la recarga de su batería. Posteriormente, mediante la inserción del chip del teléfono en otro equipo y el uso de aplicaciones de transferencia monetaria, se logró determinar la identidad de la dueña.

La propietaria resultó ser Isadora Alchieri, una joven de 23 años oriunda de Capanema, quien había perdido el dispositivo durante la noche de un martes y ya había adquirido un reemplazo. La devolución se concretó días después de la pérdida, generando sorpresa en la afectada, quien había abandonado toda esperanza de recuperar el equipo.

Da Silva, conocido por compartir sus hallazgos en redes sociales, manifestó que su actividad le ha permitido recaudar aproximadamente veintidós mil reales mediante la comercialización de objetos encontrados, aunque en esta oportunidad optó por la restitución del artículo a su legítima dueña.