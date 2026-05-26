Thiago Almada reveló qué hará si le llega una oferta para jugar en River

Thiago Almada aterrizó en suelo argentino con la mirada puesta en el Mundial 2026 y la expectativa por la lista de convocados de Lionel Scaloni. El volante de 25 años, que actualmente milita en el Atlético de Madrid, no pudo evitar las preguntas sobre el fuerte interés de River para sumarlo en este mercado de pases.

Ante la consulta sobre si vestiría la banda roja, el jugador se limitó a decir "no sé, la verdad", manteniendo el misterio sobre su futuro tras los contactos del presidente Stefano Di Carlo con su entorno.

A pesar de los rumores, el futbolista aclaró que no tuvo charlas con su agente sobre el conjunto de Núñez. Según sus propias palabras, "estoy mentalizado en la selección, después veremos qué pasa".

Almada se mostró entusiasmado por la posibilidad de defender el título mundial y expresó que se siente "muy ansioso, muy feliz y a esperar la lista. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe". Sobre su lugar entre los 26 elegidos, manifestó que "estoy muy positivo y espero estar".

La temporada del mediocampista en Europa tuvo matices. Aunque participó en 40 encuentros con el equipo de Diego Simeone, anotó cuatro goles y dio dos asistencias, su rodaje fue limitado. En ninguna de las cuatro competencias superó el 40% de los minutos totales, lo que derivó en que fuera declarado transferible a principios de año. Sin embargo, su realidad con la Selección Argentina es distinta, consolidándose como una pieza clave tras marcar goles decisivos frente a Uruguay y Colombia en 2025.

Esta no es la primera vez que un club grande de Argentina lo busca para repatriarlo. El ex jugador de Vélez recordó que "tuve un llamado de Román, que me preguntó, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo", explicando por qué no llegó al club xeneize anteriormente.

Ahora, River sigue de cerca su situación tras perder la final del Apertura contra Belgrano. La dirigencia del club de Núñez sueña con concretar la difícil operación para que el mediapunta se convierta en el quinto campeón del mundo del plantel actual.