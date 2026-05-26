El fútbol europeo tiene nuevo sello argentino. Cristian "El Ogro" Fabbiani fue presentado oficialmente este lunes como el flamante director técnico del Vardar Skopje, marcando así su primera experiencia al mando de un equipo fuera de la Argentina. El exentrenador de Newell’s toma las riendas del vigente campeón de Macedonia del Norte con un objetivo ambicioso: dejar su huella en la próxima edición de la Champions League.

El anuncio, realizado a través de las plataformas digitales del club, dejó clara la expectativa de la institución. "Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado", destacaron desde la entidad macedonia, dando la bienvenida al estratega de 42 años.

Un terreno conocido

Fabbiani no es un recién llegado al club. El argentino se encontraba en Macedonia del Norte desde los primeros días de abril, tras la salida de Goce Sedloski. Este tiempo fue clave para que el "Ogro" se interiorizara en el funcionamiento interno de la institución y comprendiera las particularidades del fútbol local antes de estampar la firma.

El Vardar, el equipo más laureado de su país, llega tras conquistar su 12° campeonato de liga. El conjunto cerró la temporada con números impresionantes: nueve partidos invicto, 26 triunfos totales y una diferencia de nueve puntos sobre su inmediato perseguidor.

El salto al Viejo Continente

Esta nueva etapa representa el quinto ciclo de Fabbiani como entrenador, tras sus pasos por Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell’s. En su última experiencia en el club rosarino, entre febrero y octubre del año pasado, dirigió 27 encuentros, cosechando ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

"Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League", escribió Fabbiani en sus redes sociales, celebrando un salto profesional que promete dar que hablar en el fútbol internacional.