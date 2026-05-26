La Universidad de Buenos Aires volverá este martes a las calles con una nueva jornada de protesta en defensa del financiamiento universitario. Docentes, estudiantes y autoridades realizarán clases públicas frente al Palacio de Tribunales, entre las 11 y las 17, con el objetivo de reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

La convocatoria se da en medio de una fuerte escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, luego de meses de reclamos por atraso salarial, reducción presupuestaria y dificultades para sostener actividades académicas, científicas y de investigación. Bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, los organizadores buscarán visibilizar el impacto del ajuste sobre el sistema universitario.

Durante la jornada participarán referentes académicos, sindicales y políticos. Entre ellos estarán la abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi. Las actividades incluirán exposiciones abiertas, clases magistrales y debates públicos frente al edificio judicial.

El reclamo se centra en la aplicación de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que contempla actualización de partidas presupuestarias, recomposición salarial para docentes y nodocentes, y fondos destinados a becas, infraestructura y funcionamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene suspendida su implementación argumentando que la norma no establece fuentes específicas de financiamiento.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades impulsaron presentaciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley. La UBA incluso solicitó formalmente a la Corte Suprema que se expida “a la mayor brevedad” sobre el conflicto, mientras gremios docentes destacan que ya existen medidas cautelares favorables al sistema universitario.

La protesta frente a Tribunales se suma a otras acciones impulsadas por la comunidad educativa en los últimos meses, como marchas federales, jornadas de visibilización y servicios gratuitos abiertos a la comunidad, en un intento por mantener el reclamo en agenda y advertir sobre el deterioro que atraviesan las universidades públicas argentinas.