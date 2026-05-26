La caída de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura no solo provocó frustración deportiva en Núñez, sino que también dejó al descubierto una fuerte interna dentro del plantel. En las últimas horas trascendió que el colombiano Juan Fernando Quintero tendría tomada la decisión de dejar el club luego de disputar el Mundial 2026 con su selección, en medio de un creciente malestar con el entrenador Eduardo Coudet.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red y replicó la prensa deportiva, el mediocampista quedó muy disconforme con el lugar que pasó a ocupar desde la llegada del “Chacho” al banco millonario. Quintero perdió continuidad en el torneo local y fue utilizado mayormente como alternativa desde el banco de suplentes, situación que terminó de explotar en la final disputada en Córdoba.

El colombiano había mostrado su intención de jugar desde el arranque pese a arrastrar algunas molestias físicas. Sin embargo, volvió a ingresar cuando River ya estaba en desventaja y necesitaba reaccionar. Aun así, el volante fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del tramo final del partido, generando peligro con pelotas paradas y quedando cerca del empate sobre el cierre.

La tensión entre Quintero y el cuerpo técnico venía creciendo desde hace varias semanas. Desde la llegada de Coudet, el volante dejó de ser una pieza prioritaria en el esquema y hasta quedó sin minutos en algunos encuentros importantes. Las lesiones también condicionaron su participación en compromisos clave como el Superclásico y partidos de Copa Sudamericana.

La derrota ante Belgrano terminó profundizando el clima de bronca dentro de River. Tras el encuentro, ni Coudet ni los jugadores realizaron declaraciones públicas y abandonaron el estadio Mario Alberto Kempes en silencio, molestos especialmente por el penal sancionado a favor del conjunto cordobés en los minutos finales.

En paralelo, el propio entrenador quedó en el centro de la polémica por no subir al escenario a recibir la medalla de subcampeón luego de la derrota. El DT había sido expulsado durante el cierre del encuentro y se retiró visiblemente indignado por el arbitraje.

Mientras tanto, Quintero ya fue convocado por la selección de Colombia para disputar el Mundial 2026 y todo indica que, una vez finalizada la competencia internacional, pondrá fin a su tercer ciclo en River Plate.