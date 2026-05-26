El departamento de Rivadavia será anfitrión del 1° Torneo Provincial de Tejo para personas mayores, que se desarrollará los días 30 y 31 de mayo en el Camping Municipal. La propuesta reunirá a competidores de distintos puntos de la provincia en un encuentro que combina actividad física, recreación y vínculos sociales en un entorno al aire libre.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Acción Social, en conjunto con el Rivadavia Tejo Club. El evento busca generar un espacio de participación activa para adultos mayores, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la integración comunitaria a través del deporte.

Desde la gestión encabezada por el intendente Sergio Miodowsky destacaron que este tipo de propuestas forman parte de una política sostenida de contención y acompañamiento para la tercera edad. Además de la competencia, el torneo apunta a consolidarse como un espacio de encuentro y camaradería entre participantes de toda la provincia.

En cuanto a la organización deportiva, el certamen contará con categorías principales en masculino +60 y femenino +60, mientras que también se incluirá una modalidad especial de trío mixto, integrada por dos jugadores mayores de 60 años y un jugador menor, con el objetivo de fomentar el intercambio intergeneracional.

El escenario elegido será el renovado Camping de Rivadavia, que ofrecerá las condiciones ideales para disfrutar de dos jornadas a puro deporte y recreación. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, y quienes deseen participar o recibir más información sobre el reglamento y los horarios podrán comunicarse a los teléfonos habilitados: 264 4561354, 264 6607684 y 264 4580841.