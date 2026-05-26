Un exparticipante de La Voz Argentina denunció a Luck Ra por incumplimiento

Michael Giménez, el cantante mendocino que fue una de las revelaciones de la edición 2025 de La Voz Argentina por Telefe, decidió romper el silencio para contar una situación que sucedía en el detrás de escena del programa. En una entrevista con Fuera de Lugar de El Siete Mendoza, el artista reveló que Luck Ra nunca cumplió una promesa que le hizo al aire en un momento muy emotivo: invitarlo a cantar en su show del estadio Vélez Sarsfield.

La historia se remonta a agosto de 2025 durante las batallas del certamen. Michael se enfrentó a Pablo Galve y Luck Ra intentó salvar a los dos concursantes, pero el conductor Nico Occhiato le recordó que esa regla ya la había utilizado. Aunque el jurado quiso improvisar una nueva norma para eliminar a cuatro participantes más adelante y así quedarse con ambos, finalmente tuvo que elegir a uno solo y Michael quedó fuera de competencia.

Para compensar la salida, Luck Ra los invitó al escenario de Vélez para el cuatro de octubre de 2025. El propio Occhiato celebró el gesto gritando que "¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!".

Sin embargo, la invitación nunca se concretó y la esperanza se fue perdiendo con los meses. Giménez relató que "Se acercaba la fecha y por ahí digo: 'Che, no creo que ya nos llame'. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando". El artista sintió la impotencia de no poder reclamar y explicó que "Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: 'qué lindo hubiera sido si hubiese pasado'". En su descargo, confesó sus dudas personales sobre hablar del tema: "Y yo me pregunté: 'Che, ¿expongo a esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?'".

El vocalista fue contundente al analizar la actitud del coach cordobés. Según sus palabras, "Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después". Esta revelación se suma a otro cortocircuito reciente de Luck Ra, quien dejó de seguir en redes sociales a Nicolás Behringer, el campeón de esa edición que también integraba su equipo.

Durante su paso por el reality, Michael también protagonizó uno de los momentos más icónicos de la temporada. Después de interpretar Tirá para arriba de Miguel Mateos, se arrodilló y le pidió casamiento a su novia en pleno escenario. Ella, entre lágrimas y mucha sorpresa, lo abrazó y respondió que "Él ya sabe la respuesta. Obvio que sí".