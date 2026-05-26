Claudio Úbeda sorprendió con dos cambios para la Copa Libertadores

Boca transita una semana cargada de adrenalina y presión. El equipo se prepara para enfrentar a Universidad Católica en lo que será el partido más importante del semestre, ya que necesita una victoria obligatoria para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. En este contexto, Claudio Úbeda comenzó a delinear la formación y sorprendió a todos con algunos nombres en el entrenamiento.

Una de las grandes novedades es la presencia de Ander Herrera, quien ocupó el lugar de Tomás Belmonte en la zona central. Además, ante la molestia muscular que sufrió Miguel Merentiel en la última práctica, el entrenador decidió apostar por el talento de Exequiel Zeballos para acompañar a Milton Giménez en el ataque.

En la defensa también hubo movimientos forzados. Marco Pellegrino ingresó en reemplazo de Ayrton Costa, quien llegó a las tres tarjetas amarillas y deberá mirar el partido desde afuera el jueves. El resto de la línea del fondo estará integrada por Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco, todos bajo la mirada del arquero Leandro Brey.

El mediocampo se completa con Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes junto a Herrera intentarán suplir la ausencia de Santiago Ascacíbar, que todavía cumple su sanción. Con este panorama, el 11 titular que probó el DT busca solidez y frescura para sellar la clasificación en una noche que promete ser determinante para el futuro del club.