Un budín de verduras que se resuelve en solo 30 minutos de reloj

Cocinar algo rico y sano no tiene por qué ser una tarea difícil ni llevar todo el día. Con esta receta de budín proteico de verduras, podés tener un plato nutritivo y bien sabroso listo en solo 30 minutos. Se asegura que es una "receta rápida que soluciona comidas con poco esfuerzo y sin carnes".

Para empezar, necesitás un molde o sartén de 20 centímetros. Los ingredientes son cuatro cucharadas de queso crema, ya sea entero o light, cuatro huevos grandes, dos cucharadas de agua y una cucharada de queso rallado. También vas a usar un atado de espinacas, un zapallito o zucchini rallado, una zanahoria rallada y condimentos a gusto.

La preparación se divide en cinco pasos claros. Primero, en una sartén con un hilo de aceite y sal, ponés el zapallito y la zanahoria rallados, los condimentás y salteás por tres minutos. Luego agregás las hojas de espinaca y cocinás todo por tres minutos más. Es fundamental "retirar del fuego, escurrir el líquido y reservar".

El segundo paso consiste en batir los huevos con el agua, y después incorporás el queso crema y el queso rallado ya condimentados. Hay que batir durante unos dos o tres minutos o hasta que logres una "mezcla bien homogénea". Para el tercer paso, en una fuente para horno ligeramente aceitada, vas intercalando las verduras con la mezcla de huevo y queso.

Llega el momento de la cocción, que admite dos variantes. Si elegís el horno, usá una temperatura moderada y cociná durante 20 minutos o hasta que la mezcla cuaje. La otra opción es una sartén que conserve bien el calor, a fuego bajo y tapada. Una vez que cuajó, la destapás y dejás cocinar un minuto más. La autora señala que así queda "fantástico en una sartén de buen fondo, como una tortilla alta y recargada".

Como último paso, podés servir este budín acompañado por ensaladas, arroz, polenta cremosa o papas. Si querés sumarle todavía más nutrientes, podés "adicionarle semillas". Esta es una "receta comodín" que te permite "sumar colores y sabores", e incluso podés aprovechar esas verduras que ya tenés cocidas en la heladera.