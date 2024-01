Tree Hugger Fest regresa este 2024 con su cuarta edición, prometiendo una experiencia única que combina música, ecología y prácticas conscientes. Este año, el festival de los "Abrazarboles" se llevará a cabo en Iglesia y se realizará durante el fin de semana de carnaval, comenzando el sábado 10 y terminando el domingo 11 de febrero. Además, los asistentes tendrán la opción de quedarse acampando hasta el lunes 12, participando en un taller teórico-práctico de bioconstrucción.

Ubicado en La Comarca del Jarillal, Las Flores, Iglesia, el Tree Hugger Fest busca ofrecer un espacio donde la comunidad pueda conectarse sensorialmente con la naturaleza, explorar modos de consumo consciente y adoptar un estilo de vida más amigable con el entorno.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Este encuentro y celebración, que se ha convertido en una tradición anual, busca brindar momentos de acción transformadora, conexión con la naturaleza y expresiones artísticas diversas. En esta cuarta edición, los asistentes podrán disfrutar de teatro, una feria de productores, artesanos e intervenciones artísticas a lo largo de todo el fin de semana.

La esencia del festival se resume en la idea de proporcionar un espacio de encuentro para aquellos que comparten el compromiso con el cuidado del entorno, el cuerpo y el espíritu. Según los organizadores, Tree Hugger Fest es una celebración que, además de ser un acto festivo y grupal, se convierte en una ofrenda simbólica al abrazar árboles durante el evento. Este gesto se interpreta como un ritual de conexión con la naturaleza, reconociendo la vida y ofreciendo atención y energía a la “Madre Tierra” en un momento histórico donde se busca un fuerte abrazo solidario entre las personas.

"Ya hemos pasado el punto de la sustentabilidad. Necesitamos acciones regenerativas en las cuales no solamente tengamos un impacto neutral, que ya no lo hacemos, pero que nos esforcemos por aportar al medio, al medio ambiente, aportar a las relaciones, aportar más de lo que sacamos. Esto no se trata de ser neutral, corto un arbolito, planto un arbolito, tengo que plantar cinco. Y no se trata solo de plantar en todas las acciones que hacemos tener por lo menos ese foco o esa mirada que necesitamos acciones regenerativas", comentó Antonio Iacopino, unode los organizadores.

El evento contará con un variado programa de actividades, talleres y música en vivo. Desde el Taller de Clown "A reír y abrazar ese niño/a interior" con Ceci Nievas hasta la obra de teatro "Romeo y Julieta", pasando por sesiones de yoga, biodanza, cerámica, tejidos reciclados, revoques en tierra y meditación reflexiva. Además, la música estará presente con bandas como Echega, Los Chicos del Pórtico, Fondo de Bikini, Rodri Cactus, y la participación especial de DJ "Ficha" y DJ Topo.

Publicidad

El festival cuenta con una entrada de $3.000, que incluye el derecho a acampar, acceso a la pileta, participación en todos los talleres y el festival de música. Para el almuerzo, se organizará un almuerzo comunitario (no incluido en la entrada), y habrá puestos de comida para la cena y otras comidas. Se alienta a los asistentes a traer sus conservadoras con alimentos y bebidas, evitando hacer fuegos para cocinar dentro del predio.

El lunes 12, el festival culminará con un conversatorio y charla teórica sobre bioconstrucción, dirigido por Antonio y Felipe Iacopino. Durante este taller práctico, se abordarán técnicas constructivas de bioarquitectura utilizadas en La Comarca y otras obras en Iglesia.