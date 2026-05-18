Personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó este lunes un vehículo que había sido denunciado como robado en la ciudad de San Juan, en un procedimiento que se concretó en pocas horas tras la denuncia del damnificado.

El operativo se realizó a las 08:40 en calle Simón Bolívar, entre avenida Rioja y Tucumán, en Capital, donde los investigadores localizaron un Renault 9 TXE que coincidía con el rodado sustraído el sábado en calle Tucumán. El vehículo pertenece a un hombre de 69 años, quien había radicado la denuncia en la Comisaría 3ª.

Tras el hallazgo, los efectivos se comunicaron con la ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, la doctora Claudia Vila, quien dispuso el inmediato secuestro del automóvil y su traslado a la Central de Policía para continuar con las actuaciones judiciales.

El rodado fue puesto nuevamente a disposición de la Justicia para la realización de pericias, con el objetivo de establecer huellas, rastros o elementos que permitan identificar a los autores del hecho y reconstruir la mecánica del robo.

De esta manera, el vehículo quedó bajo resguardo policial mientras avanza la investigación, en un caso que tuvo rápida resolución operativa pero que aún mantiene abiertas las líneas de pesquisa para dar con los responsables del ilícito.