El gobernador Marcelo Orrego dejó inaugurado oficialmente el Centro Integrador Comunitario en la localidad de La Bebida, Rivadavia, una obra considerada estratégica para atender las demandas de un sector que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El nuevo edificio cuenta con casi 600 metros cuadrados cubiertos donde el Estado brindará prestaciones relacionadas con adolescencia, familia, diversidad y género. El mandatario destacó que el proyecto nació tras el último terremoto y que era una respuesta indispensable para acercar servicios a los vecinos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Orrego resaltó la importancia de la presencia territorial:

"Este distrito ha sido de los que más ha crecido, diría, de manera exponencial en la provincia de San Juan, demográficamente era necesario, era indispensable, así que vamos a llegar con muchísimas prestaciones de servicio".

El CIC por dentro. (Foto DIARIO HUARPE)

Integración regional y eficiencia estatal

Más allá de la obra local, el gobernador se refirió a la consolidación de vínculos con otras provincias para optimizar recursos y mejorar la seguridad. Confirmó la firma del convenio definitivo con Mendoza para controles limítrofes conjuntos, un modelo que pretende replicar con San Luis. Según explicó, esta sinergia permitirá ahorrar dinero al compartir recursos materiales y humanos, logrando un estado que resuelva conflictos con mayor celeridad.

Respecto a estos acuerdos, Orrego señaló: "Lo que vamos a lograr con esto primero es mucho más seguridad en distintos temas, y después eñ ahorro de dinero, porque vamos a actuar de manera conjunta recursos humanos y materiales. Uno tiene que concentrar las energías y ser mucho más eficiente".

Asimismo, mencionó que durante la última feria minera se estrecharon lazos con Santa Fe para potenciar el sector agroindustrial y metalmecánico, buscando que San Juan sea el centro de las políticas públicas en materia minera.

La visita de Sandra Pettovello y el plano social

Consultado sobre la llegada de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, quien tenía prevista una visita a Caucete esta semana, el gobernador aclaró que el viaje debió postergarse por motivos ajenos a la gestión provincial. Sin embargo, ratificó el interés de la funcionaria nacional por conocer el interior del país y confirmó que reprogramarán la agenda a la brevedad.

"Pettovello tuvo un problema personal, seguramente coordinaremos acciones a los efectos de que ella pueda estar presente. Me parece significativo que las autoridades nacionales tengan esa posibilidad de poder llegar al interior del país", manifestó Orrego.

Finalmente, el titular del Ejecutivo aprovechó la ocasión para lanzar el programa de garrafa social, una medida que busca aliviar el bolsillo de los sanjuaninos en el contexto actual. Según detalló, el beneficio tiene un doble impacto: garantiza mayores medidas de seguridad en el servicio y llega a los hogares con un valor significativamente inferior al del mercado tradicional.