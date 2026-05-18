Una mujer denunció por violencia de género al dirigente político sanjuanino y excandidato a gobernador Sergio Vallejos, actualmente integrante del partido Evolución Liberal, luego de un episodio ocurrido durante la madrugada del sábado. La presentación fue radicada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Cavig y derivó en una causa por lesiones leves y amenazas simples. El fiscal Mario Panetta confirmó que ya se realizaron medidas judiciales y que hubo secuestro de armas durante un allanamiento en la vivienda del acusado.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, la denunciante declaró que al regresar a su domicilio encontró a Vallejos en estado de alteración. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el dirigente la habría sujetado con fuerza de los brazos, insultado y amenazado en medio de una discusión relacionada con una salida con amigas.

El fiscal Mario Panetta evitó brindar demasiados detalles debido a que el expediente todavía no fue formalizado, aunque confirmó que existen lesiones constatadas. “Hay una denuncia por lesiones y amenazas presentada por una persona que manifestó ser pareja del denunciado y existen lesiones comprobadas”, expresó el funcionario judicial en radio Sarmiento.

Además, explicó que la causa se encuentra dentro del período de investigación penal previa y que aún restan medidas para definir los próximos pasos procesales. “Tenemos un plazo inicial de 15 días, prorrogable según los elementos que vayamos recolectando, para determinar si corresponde formalizar la investigación”, sostuvo.

Secuestro de armas

Uno de los puntos que generó mayor atención en la causa fue el allanamiento realizado el domingo en el domicilio de Vallejos. La medida fue ordenada luego de que la denunciante mencionara la existencia de armas de fuego en la vivienda.

“Se llevó adelante un allanamiento por cuestiones de protocolo y seguridad, como ocurre en todos los casos donde se mencionan armas en contextos de violencia”, indicó Panetta. El fiscal también confirmó que el procedimiento tuvo resultado positivo. “Las armas fueron secuestradas y quedaron bajo cadena de custodia judicial”, afirmó.

De acuerdo con la información judicial, durante el operativo se incautaron tres armas de fuego cuya tenencia deberá ser justificada por el dirigente político ante las autoridades competentes.