La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entró en zona de máxima tensión para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Este domingo, las alarmas se encendieron con fuerza tras confirmarse que Nicolás Paz no formó parte de la victoria del Como ante Parma (1-0) por la Serie A, debido a una lesión que arrastra desde hace una semana.

El futbolista, que es una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, sufrió un fuerte golpe frente al Hellas Verona que le afectó la rodilla izquierda. Aunque desde el club italiano intentaron llevar tranquilidad asegurando que no es de gravedad, el persistente dolor del jugador generó dudas en el búnker nacional. Ante esto, el cuerpo médico de la AFA analizó los estudios y decidió enviar a un especialista para examinarlo personalmente en Italia.

Un nombre clave para Scaloni

Paz es considerado un "número puesto" en la lista de 26 jugadores que Lionel Scaloni debe presentar antes del 30 de mayo. Su presente en Italia es arrollador: en la última temporada acumuló 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos, convirtiéndose en el motor de un Como que pelea por meterse en la próxima Champions League.

Con la Albiceleste, el joven surgido del Real Madrid ya demostró su valía sumando un gol en la última gira amistosa ante Mauritania. Su capacidad creativa lo vuelve una pieza de recambio fundamental para el mediocampo argentino, hoy diezmado por una seguidilla de problemas físicos en varios referentes.

Días decisivos

La idea del conjunto que dirige Cesc Fábregas es que el volante pueda reaparecer el próximo domingo ante Cremonese. Sin embargo, la prioridad para el cuerpo técnico argentino es que el jugador llegue sin rastros de dolor al inicio de la concentración mundialista. Los próximos días serán claves para determinar si el talentoso zurdo podrá cumplir su sueño de jugar su primer Mundial o si se convierte en la primera baja sensible de la lista definitiva.