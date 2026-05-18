La reflexión de Darío Barassi sobre sus cicatrices: "Son historias, son recorrido"

Darío Barassi, el conductor de Ahora Caigo por El Trece, se alejó por un momento de sus habituales bromas para compartir un pensamiento profundo con sus seguidores.

Todo surgió a raíz de una imagen de su pierna con una herida que requirió puntos de sutura. El humorista recordó una frase premonitoria al escribir que "Conocí a una tarotista que me dijo 'Tranquilo, te morís viejo, pero lleno de cicatrices'".

A pesar de las marcas físicas, el actor prefiere verlas desde una óptica de aprendizaje constante. Barassi admitió que "Estéticas no son, tengo tres ya. Pero son historias, son marcas, son recorrido, son enseñanzas. Hasta lindas las veo".

Para él, estas huellas representan mucho más que un simple accidente doméstico. En su visión del mundo, "Abrazamos las cicatrices, las hacemos carne y seguimos adelante con ellas." Además, fiel a su esencia, bromeó sobre su aspecto al decir que "Amaneció profundo el gordito. Además, me hacen un poco más sexy, ¿no?".

La publicación despertó una ola de empatía con mensajes de apoyo como "Yo amo las cicatrices. Son las que muestran que el cuerpo sanó", "Te queremos, Darío", "Me gusta esta onda de reflexiones, Dari" y "Los mimos hacen que te cures rápido". También hubo seguidores que aseguraron que "Las cicatrices que llevamos en el alma son invisibles pero nosotros sabemos que están".

Esta sensibilidad suele aparecer al recordar a su madre, Laura. Al cumplirse dos años de su partida, el conductor relató que "Me quiero hacer cargo de algo. Hoy me desperté y mientras desayunaba apareció una mariposa blanca. Se quedó buen rato, algo quería".

Barassi asocia estas señales o el viento abrisado con su presencia y confesó que "Siempre que eso pasa o que hay un viento abrisado la siento a mi vieja. Siento que es ella. Le hablo. Me sonrío. Me duele y también me gusta". Tras recibir un mensaje de su mujer, el actor sintió que la mariposa lo miraba de forma "juzgona como diciendo 'gordo aflojá al desayuno de hotel y rajá a darme amor y flores'".

En su visita a San Juan, Barassi buscó la forma de homenajearla bajo el sol intenso. Explicó que "No hay flores frescas así que hice lo que pude." en su intento por decorar el lugar de descanso. Recordó con ternura los gustos de Laura al mencionar que "pero a vos te encantaba secar flores bordó y hacer ese popurrí con olor rico". El ritual incluyó juntar piñas y acomodar un objeto especial, ya que comentó que "Y también acomodé el llamador de sueños que siempre la Pipi mayor chequea que esté cuando venimos".