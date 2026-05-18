La primera encíclica de León XIV abordará el impacto humano de la inteligencia artificial

El Vaticano confirmó que el próximo 25 de mayo será publicada “Magnifica humanitas”, la primera carta encíclica del papa León XIV. El documento estará centrado en “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, según informó Vatican News.

La encíclica lleva la firma del Pontífice con fecha del 15 de mayo, en coincidencia con el 135º aniversario de la promulgación de Rerum Novarum, el histórico texto social publicado por el papa León XIII en 1891 y considerado uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia.

La presentación oficial del documento se realizará ese mismo día a las 11:30 en el Aula del Sínodo, dentro del Vaticano, y contará con la presencia del Sumo Pontífice, según detalló la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Un debate sobre ética y tecnología

Durante la presentación participarán distintas figuras vinculadas al pensamiento social, la teología y el desarrollo tecnológico. Entre los expositores estarán el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny.

También expondrán la teóloga Anna Rowlands, docente de la Universidad de Durham; Christopher Olah, cofundador de Anthropic y especialista en interpretabilidad de inteligencia artificial; y la profesora Leocadie Lushombo, integrante de la Jesuit School of Theology, en California.

Con este documento, el Vaticano buscará fijar una posición sobre los desafíos éticos, sociales y humanos que plantea el avance de la inteligencia artificial, en un contexto global marcado por el crecimiento acelerado de estas tecnologías.