Los cuerpos de los cuatro buzos italianos que estaban desaparecidos tras un accidente en una cueva submarina de las islas Maldivas fueron finalmente localizados este lunes por equipos de rescate internacionales, según confirmaron las autoridades del país asiático y fuentes oficiales del operativo.

El hallazgo se produjo en el atolón de Vaavu, donde los especialistas trabajaban desde hace varios días en una compleja búsqueda en el sistema de cuevas marinas conocido por su dificultad técnica y sus fuertes corrientes.

La tragedia se inició cuando un grupo de cinco buzos italianos ingresó a una inmersión en una cueva a gran profundidad y no logró regresar a la superficie. En el operativo inicial, uno de ellos ya había sido encontrado sin vida, mientras que los otros cuatro permanecían desaparecidos hasta ahora.

Durante las tareas de rescate, el operativo también quedó marcado por la muerte de un rescatista local, un buzo de las fuerzas de seguridad de Maldivas, lo que obligó a extremar las precauciones y ralentizar las tareas de búsqueda en el área.

Las labores fueron apoyadas por equipos internacionales especializados en buceo en cuevas, que lograron finalmente ubicar los cuerpos en zonas de difícil acceso dentro del sistema submarino.

Las autoridades de Maldivas y el gobierno italiano ahora trabajan en la recuperación de los cuerpos y en la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, que es considerado uno de los más graves registrados en esa región en los últimos años.