La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este lunes 18 de mayo de 2026 con el calendario de pagos del mes, que se organiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el tipo de prestación.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 5, junto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Asignación Familiar por Hijo que también se encuentran dentro de ese grupo de terminación.

El esquema de pagos de mayo se mantiene sin cambios respecto a meses anteriores, con un cronograma que avanza día a día para evitar la concentración de beneficiarios en una misma fecha. En ese marco, el lunes 18 forma parte de la primera mitad del calendario, que comenzó la semana pasada y se extenderá hasta fin de mes.

El sistema de Anses contempla distintas prestaciones con fechas específicas, aunque el grupo más numeroso corresponde a jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones familiares, que se distribuyen en función de la terminación del DNI para ordenar el cobro en todo el país.

En paralelo, el organismo previsional recuerda que otros grupos continúan con sus pagos en días posteriores, manteniendo el esquema habitual que se extiende hasta el final del mes, incluyendo pensiones no contributivas, asignaciones y prestaciones complementarias.