Vicuña reveló por qué se lleva mejor con Pampita que con la China Suárez

En una profunda charla sobre su presente con la periodista Tatiana Schapiro, Benjamín Vicuña se sinceró sobre los desafíos que implica liderar una familia numerosa. El actor chileno definió su realidad como un sistema que requiere roles muy claros y un gran esfuerzo logístico para funcionar correctamente.

Al hablar sobre su relación actual con Carolina Ardohain, utilizó metáforas para describir la armonía que alcanzaron tras años de convivencia. Para el artista, la dinámica es como un equipo de fútbol donde cada uno tiene un rol y considera que es fundamental que reine la paz, el cariño y el buen diálogo.

Vicuña admitió que este equilibrio no fue algo que se dio de forma inmediata después de la separación. Recordó que excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos. La complejidad de coordinar las agendas de tantos integrantes es un reto constante.

El actor comparó su hogar con el mando de una gran embarcación al señalar que es un barco grande con muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades hay que ponerle la mejor. En este esquema familiar, su actual pareja, Anita, también ocupa un lugar positivo. Según explicó Benjamín, Anita tiene un rol en esta familia el buen vínculo, el diálogo y la buena onda es fundamental.

Sin embargo, la situación con Eugenia Suárez presenta matices muy distintos en la actualidad. Si bien Vicuña destacó que lo tuvimos durante mucho tiempo y compartimos muchas cosas, reconoció que el presente es más complejo. Al ser consultado por el distanciamiento, confesó con mucha cautela que hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles.

A pesar de la falta de fluidez actual, el actor mantiene la esperanza de recuperar la armonía por el bien de sus hijos menores. Su deseo es claro al afirmar que espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar.

Su decisión de vivir en Argentina no es una casualidad sino una elección consciente para ejercer una paternidad presente. No decidí estar acá para rajar decidí estar acá para estar cerca de ellos, reveló sobre su radicación en el país. Incluso dio detalles sobre su organización diaria para estar disponible siempre que lo necesiten.

El actor contó que vivo literalmente en la puerta del colegio de mis hijos, a dos cuadras de donde viven ellos también. Esa lógica fue una búsqueda. Finalmente, se emocionó al describir el éxito máximo de su vida privada. Para él, la gran escena de mi vida son mis hijos y que estemos todos juntos. No hay otra.