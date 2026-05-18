Estados Unidos vinculó las protestas y bloqueos que se desarrollan en Bolivia con un intento de desestabilización del gobierno de Rodrigo Paz, en medio de una creciente crisis social marcada por cortes de rutas, desabastecimiento y enfrentamientos en distintas regiones del país.

La postura fue difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que advirtió que los disturbios están generando una situación crítica con escasez de alimentos, medicamentos y combustibles en varias zonas afectadas por los bloqueos.

En ese marco, el organismo estadounidense condenó “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido” y manifestó su apoyo a los esfuerzos de la administración de Paz para restablecer el orden, la seguridad y la estabilidad en el país.

Según los reportes oficiales, persisten múltiples puntos de bloqueo en rutas estratégicas, lo que afecta el abastecimiento interno y agrava la tensión política entre el oficialismo y sectores movilizados vinculados a protestas sociales y reclamos sectoriales.

La crisis en Bolivia se profundiza en un contexto de alta conflictividad, con denuncias cruzadas entre el gobierno y los sectores movilizados, mientras crece la preocupación regional por el impacto humanitario de los cortes prolongados.