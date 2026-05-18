El detalle bien argentino que Antonela Roccuzzo llevó a Miami

Antonela Roccuzzo volvió a ser el centro de todas las miradas en el estadio del Inter de Miami. La empresaria rosarina acompañó a Lionel Messi en un día festivo donde su elección de vestuario demostró que es posible unir la comodidad urbana con la máxima sofisticación. Con una propuesta que mezcló elementos sencillos e ingenio, logró un resultado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Para esta ocasión, la referente de moda optó por un top negro de tela de jean que contaba con un cierre frontal y un favorecedor escote corazón. Esta prenda resaltó su figura con líneas limpias y un diseño moderno que sirvió como base para el resto del conjunto.

En la parte inferior, eligió un pantalón estilo cargo de tiro alto en color beige. El contraste entre el ajuste superior y la silueta amplia de los pantalones reflejó una de las tendencias más fuertes de la temporada actual.

En cuanto a los complementos, la sencillez fue la clave del éxito. Antonela utilizó joyas doradas que aportaron puntos de luz naturales y calzado en tonos claros que mantuvo la sobriedad del equipo. Sin embargo, el accesorio que elevó el nivel de la composición fue su exclusiva cartera Speedy de Louis Vuitton.

Este modelo emblemático de la marca francesa, confeccionado en lona Monogram con asas de cuero, le otorgó un aire de lujo inmediato. Con esta elección se posiciona junto a otras figuras del espectáculo como Wanda Nara, quien también prefiere los diseños de esta casa europea.

Más allá de las marcas internacionales, hubo un elemento que la hizo sentir como en casa mientras disfrutaba del encuentro deportivo. Se la vio muy relajada compartiendo su mate de calabaza, el cual está revestido en cuero y plata.

Esta capacidad para adaptar las tendencias globales a su personalidad y a sus costumbres cotidianas es lo que la distingue como una referente indiscutida del estilo callejero nacional. La jornada terminó confirmando que un accesorio bien elegido puede transformar por completo cualquier look casual.