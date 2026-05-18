Contrarreloj: la defensa de Mattar busca reparar el daño y frenar la causa

La causa judicial que tiene como protagonista al juez de Faltas Enrique Mattar atraviesa horas decisivas. Con la audiencia de formalización ya solicitada por la fiscalía, la defensa del magistrado se mueve contrarreloj en busca de una salida alternativa que permita reparar el daño ocasionado por el siniestro vial y, de esa manera, evitar que el expediente continúe su curso penal.

La estrategia defensiva apunta a alcanzar una reparación integral respecto de las consecuencias derivadas del hecho ocurrido días atrás en Capital, episodio que colocó al funcionario judicial en el centro de una investigación encabezada por la UFI de Delitos Especiales. Fuentes vinculadas al caso indicaron que el objetivo es arribar a un acuerdo que permita desactivar el conflicto penal antes de que se concrete la audiencia requerida por el Ministerio Público Fiscal.

l hecho investigado ocurrió en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Mattar circulaba en un Volkswagen Up cuando presuntamente habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo e impactado contra un motociclista que avanzaba con luz habilitante. La situación se agravó porque, según la hipótesis fiscal, el conductor continuó su marcha y fue interceptado posteriormente por personal policial tras el aviso de un testigo.

La investigación se sostiene sobre registros fílmicos, testimonios y pericias accidentológicas que buscan esclarecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades penales. En ese contexto, ya fue solicitada la audiencia de formalización, instancia clave en la que fiscalía expondrá los hechos y la calificación legal que pretende atribuir al magistrado.

Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, la defensa intenta abrir otra puerta procesal. La reparación del daño aparece hoy como la principal carta del entorno jurídico de Mattar, que busca alcanzar un entendimiento con la parte damnificada y evitar así que el proceso siga escalando en tribunales.

El caso generó fuerte repercusión en el ámbito judicial sanjuanino, no solo por las características del siniestro sino también por la figura involucrada: un juez de Faltas, precisamente encargado de intervenir sobre infracciones y conflictos vinculados al tránsito. Ahora, el reloj judicial corre y la posibilidad de una solución alternativa asoma como el eje central de una causa que sigue bajo la lupa.

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