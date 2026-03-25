Un violento episodio de sangre se registró en el departamento Santa Lucía, dejando como saldo a un joven hospitalizado con heridas de consideración y a su agresor tras las rejas. El hecho, que es investigado por la Comisaría 29°, ocurrió cuando la víctima caminaba hacia su domicilio.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 23 años circulaba por la calle Buenos Aires cuando fue abordado de manera imprevista por otro sujeto, identificado como Pérez Jofré (23). Sin mediar palabra, el atacante utilizó un elemento cortante para agredirlo físicamente.

El ataque y la huida

La víctima recibió puntazos en la zona del hombro y el tórax izquierdo. A pesar del violento ataque, el damnificado logró zafarse de su agresor y emprendió una veloz huida para ponerse a salvo y alertar a los efectivos policiales.

Gracias a la rápida intervención de los uniformados de la seccional 29ª, se logró la aprehensión de Pérez Jofré a las pocas cuadras, en jurisdicción del Barrio Villa 1° de Mayo, en el departamento Chimbas, donde intentaba ocultarse.

Parte médico y situación judicial

Debido a la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Los profesionales médicos que lo asistieron confirmaron que presentaba neumotórax izquierdo y diversas heridas cortantes, por lo que quedó bajo observación profesional.

Por su parte, el detenido quedó vinculado a una causa bajo el sistema de Flagrancia, a cargo del Dr. Cuk Germán. El agresor permanece alojado en la sede policial imputado por el delito de lesiones leves.