Un robo ocurrido en la mañana de este lunes 15 de septiembre terminó con la detención de un joven en la Villa Hipódromo, en Rawson. El hecho tuvo lugar cerca de las 07:40 horas en calle Vidart, entre Florida y Constitución, cuando una mujer de 43 años denunció que escuchó ruidos provenientes de su cochera y, al acercarse, notó movimientos extraños en el interior.

La situación la alertó de inmediato y, según el relato brindado a los efectivos, pudo observar a un hombre que intentaba sustraer elementos de su propiedad. Tras ser descubierto, el sospechoso se dio a la fuga del lugar.

Los objetos que robó el ladró de la cochera.

Personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo inició un rápido operativo de búsqueda y logró dar con el presunto autor minutos más tarde en calle Mariano Moreno. Allí fue aprehendido e identificado como Juan Cruz Molina, de 26 años.

En el procedimiento, la policía secuestró varios objetos que estarían directamente relacionados con el robo, aunque no trascendieron los detalles de los elementos recuperados.

El caso fue inmediatamente comunicado a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que intervino bajo la coordinación del ayudante fiscal, Víctor Montaña. Desde allí se dispuso la aplicación del procedimiento especial de flagrancia, por lo que el detenido deberá enfrentar en los próximos días la audiencia correspondiente.