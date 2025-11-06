El durazno es una de las frutas más esperadas del verano y una de las mejores maneras de conservar su sabor durante todo el año es transformarlo en mermelada. Prepararla en casa es más simple de lo que parece y solo se necesitan unos pocos ingredientes básicos: fruta madura, azúcar y jugo de limón.

A diferencia de las versiones industriales, la mermelada casera no contiene conservantes artificiales y permite regular el dulzor al gusto. Además, es ideal para usar en tostadas, postres, tartas o para regalar en frascos decorados.

Publicidad

Ingredientes

1 kilo de duraznos pelados y sin carozo

600 g de azúcar (se puede reducir a 500 g si se desea menos dulce)

Jugo de 1 limón

Preparación paso a paso