Este jueves 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario, una fecha que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sistema financiero argentino. Según el convenio colectivo del sector, este día debe considerarse como feriado nacional, garantizando el derecho al descanso para los empleados.

Por esta razón, las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el país durante esa jornada. Sin embargo, no todas las operaciones quedarán suspendidas. Los canales digitales, como el homebanking y las aplicaciones móviles, seguirán habilitados para realizar transferencias, pagos, inversiones y consultas.

Publicidad

Además, los cajeros automáticos estarán operativos para extracciones y trámites básicos, y los usuarios podrán retirar efectivo en supermercados y farmacias adheridas que mantendrán su horario habitual. Se recomienda anticipar o postergar los trámites presenciales, ya que las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil.

El origen del Día del Bancario se remonta a 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando se llevó a cabo la primera huelga de empleados bancarios en el Banco Provincia. Este hecho fue el antecedente directo para la organización sindical que hoy representa a los trabajadores del sector.

Publicidad

Además del feriado, los bancarios recibirán un bono especial este año, establecido en $1.708.032,46, según la última actualización salarial. En noviembre de 2025, también se aplicará un incremento salarial del 2,1% para todos los trabajadores formales amparados por el convenio, en línea con la inflación reportada por el INDEC a mediados de octubre.

Con esta actualización, el salario básico para la actividad bancaria ascenderá a $1.915.983, a lo que se sumará la Participación en Ganancias (ROE), consolidando así las remuneraciones del sector para el cierre del año.