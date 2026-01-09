Un confuso procedimiento policial se registró en la tarde de este jueves en el departamento Rawson, donde un sujeto fue aprehendido tras ser sorprendido cometiendo un robo, aunque en un primer momento dio datos falsos sobre su identidad y edad, lo que demoró el proceso judicial. El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa y es investigado bajo el sistema de Flagrancia.

El tarifador y los elementos que usó el ladrón para cortar cables.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de calles Godoy y Quiroga, donde efectivos de la Comisaría 6ª fueron comisionados por el operador de turno ante una aprehensión civil. Al arribar, los uniformados observaron a un grupo de personas que tenía reducido a un masculino, al que le extrajeron de entre sus prendas varios elementos que no le pertenecían.

Entre los objetos secuestrados se encontraba un tarifador de remis, una llave estriada N°10, un cúter de color amarillo y un letrero lumínico con la inscripción “Libre”, pertenecientes Horacio Alberto Carrascosa, de 70 años, domiciliado en Rawson.

El delincuente también se llevó el cartel de libre que tenía el remis.

El aprehendido manifestó inicialmente llamarse Alan Espina, de 15 años, por lo que se dio inmediata intervención al Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Por disposición de la doctora Laura Luján, el joven fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Sin embargo, ya en el lugar, el sujeto aseguró tener 14 años, por lo que al resultar inimputable, no fue recibido y fue trasladado nuevamente a la dependencia policial.

así quedó el auto al que el malviviente ingresó para robar.

De regreso en la comisaría, se retomó contacto con el juzgado interviniente, que dispuso en principio la entrega del menor a sus progenitores. No obstante, tras averiguaciones posteriores, se estableció que el aprehendido habría brindado datos falsos, tratándose en realidad de Oscar Gerardo Espina, mayor de edad, con domicilio en Loteo San Felipe, lote 5, departamento Chimbas.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), haciéndose presente el fiscal Dr. Germán Cuck, quien dispuso el inicio del proceso especial de Flagrancia, quedando el sujeto formalmente vinculado a la causa por robo en grado de tentativa.