Un brillante meteoro atravesó el cielo sanjuanino y generó asombro en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), donde el fenómeno quedó registrado por las cámaras del lugar. El episodio ocurrió el pasado domingo, en medio de una actividad nocturna con visitantes, y durante algunos segundos iluminó intensamente el entorno.

Desde el observatorio señalaron que el cielo sorprendió nuevamente con un fenómeno extraordinario, en referencia al paso del bólido, que fue claramente visible en plena noche. Según explicaron los especialistas, el meteoro cruzó el firmamento a gran velocidad y su intenso brillo generó un destello capaz de iluminar el paisaje, lo que provocó sorpresa y emoción entre quienes participaban de la observación.

Los especialistas recordaron que un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante que ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Al interactuar con el aire, se calienta y produce una luz muy intensa, que incluso puede ir acompañada de ondas sonoras. El registro audiovisual, captado por las cámaras instaladas en el complejo, permite apreciar con claridad el paso del fenómeno y el efecto lumínico que generó en el cielo y sus alrededores.

El fenómeno no es el primero que se registra en la provincia en los últimos días. San Juan, por sus condiciones geográficas y la transparencia de su cielo, es uno de los puntos privilegiados del país para la observación astronómica. El Complejo Astronómico El Leoncito, ubicado en el departamento Calingasta, es uno de los centros de investigación más importantes de Argentina y cuenta con equipamiento de alta tecnología para el estudio de fenómenos celestes.

El registro del meteoro fue posible gracias al trabajo conjunto del Radar de Meteoros del CASLEO, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (Leibniz-IAP) de Alemania, en el marco de una colaboración científica internacional. Estas instituciones trabajan en forma coordinada para el monitoreo y estudio de objetos que ingresan a la atmósfera terrestre, lo que permite comprender mejor la composición y el comportamiento de estos cuerpos celestes.

El video del fenómeno rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron el impactante momento en que el cielo sanjuanino se iluminó con el paso del meteoro. Los comentarios destacaron la claridad de las imágenes y la espectacularidad del evento, que dejó un halo luminoso en plena noche.