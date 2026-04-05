Una noticia desgarradora sacude a la provincia de Tucumán y genera conmoción en toda la región. Este sábado, en medio de un temporal feroz que azotó a la capital tucumana, un nene de apenas 12 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica fulminante mientras jugaba bajo la lluvia.

El episodio ocurrió en la zona de calle Jujuy al 2800, en San Miguel de Tucumán. Según las primeras informaciones policiales, el menor, identificado como Lisandro, se encontraba en la vía pública aprovechando el agua acumulada por las abundantes precipitaciones para jugar, sin advertir el peligro mortal que acechaba en el lugar.

Una descarga fatal en plena calle

Lisandro, quien cursaba el último año de la escuela primaria, habría tomado contacto con un elemento electrificado mientras permanecía en el agua. La descarga fue de tal magnitud que le provocó la muerte en el acto, pese a los intentos desesperados por auxiliarlo en una jornada marcada por el caos que generaron las inundaciones.

La situación en la vecina provincia fue crítica durante la noche del sábado, con registros que superaron los 130 milímetros de agua caída en pocas horas. Esto provocó severos anegamientos, caída de árboles y, lamentablemente, dejó el escenario servido para esta fatalidad.

Las autoridades locales y de Defensa Civil reiteraron el pedido desesperado a la población de no circular ni tocar postes o cables durante y después de las tormentas, especialmente en sectores con acumulación de agua.

Investigación en curso

Personal policial y de peritos trabajaron en el lugar del hecho para determinar con exactitud el origen de la fuga eléctrica que terminó con la vida del pequeño. La comunidad educativa de la zona y los vecinos de la calle Jujuy se mostraron profundamente afectados por la pérdida de un niño que estaba a meses de terminar su ciclo primario.