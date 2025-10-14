Un niño de 5 años murió por un disparo en una gresca en Rawson

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, informa sobre un hecho de carácter delictivo ocurrido en la Comisaría 35. El día 14 de octubre de 2025 se tuvo conocimiento de un homicidio que afectó a un menor de edad, cuyo deceso se produjo en el Hospital Marcial Quiroga tras ingresar a las 00.36 horas con una herida de arma de fuego en el tórax. El diagnóstico médico estableció la causa del fallecimiento como un trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego. En el examen se constató un orificio de entrada de características específicas en la región pectoral izquierda, sin presencia de orificio de salida.

Como resultado de las investigaciones iniciadas de inmediato, se procedió a la aprehensión de varias personas en el Barrio Valle Grande de Rawson, aproximadamente a las 00.40 horas, en las inmediaciones de las manzanas 23, calles 1 y 3. Los individuos detenidos fueron identificados como Bazán Alan Juan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guajardo Cristian Daniel, Carrizo Jonathan Javier y un menor de edad, cuyas iniciales se consignan como L.B. El menor de edad quedó a disposición de la Jueza de Menores Camus. La víctima fatal fue identificada como B.E.R., de 5 años de edad.

La investigación estableció que el hecho surgió a raíz de una gresca que comenzó alrededor de las 22 horas del día 13 de octubre de 2025. Horas más tarde, desde uno de los domicilios ubicados en la manzana 23, se iniciaron disparos de armas de fuego hacia la vía pública. Uno de esos proyectiles impactó en el menor, quien se encontraba en el lugar. El traslado de la víctima al hospital se realizó en un vehículo particular conducido por un ciudadano de apellido Barboza. Inmediatamente, se movilizó un amplio operativo integrado por personal de Policía Científica, Policía Jurisdiccional, Grupo Geras, Bomberos, Brigada de Delitos Especiales y funcionarios de la Unidad Fiscal, quienes realizaron diversas diligencias en el Barrio Valle Grande.

Se ejecutaron cuatro allanamientos en los domicilios de las manzanas 26 y 23 del Sector 4 del mencionado barrio. Durante estos procedimientos se secuestraron elementos de relevancia para la causa, entre los que se destaca el hallazgo de un arma de fuego, vainas, proyectiles y teléfonos celulares. El levantamiento del cadáver se ordenó para la realización de la autopsia correspondiente, con copia de la epicrisis médica.

Respecto al secuestro de evidencias, en el Sector A, correspondiente a la manzana 26 casa 05, se recolectaron siete vainas servidas de calibre 9mm. En el Sector B, manzana 23 casa 1, se incautó un proyectil deformado, siete vainas de calibre .22, una gorra de una marca específica, una vaina servida de calibre 20 y un proyectil del mismo calibre. En el Sector C, manzana 23 casa 3, se secuestraron cuatro cartuchos de calibre 20, un revólver calibre .22 con dos cartuchos en sus alveolos y seis cartuchos adicionales de calibre 20. El arma de fuego fue resguardada en una caja de indicios con un número de precinto específico, al igual que los cartuchos. Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares en los domicilios allanados y se ordenó la preservación de las prendas de vestir de los detenidos en las comisarías donde se encuentran alojados.