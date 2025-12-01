Dos personas fueron hospitalizadas tras chocar en su moto contra un auto

Un violento choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió este domingo en el departamento de Pocito. La colisión tuvo lugar específicamente en la intersección de las calles Maurín y Uriburu.

La fuerza del impacto resultó en que los dos ocupantes de la motocicleta debieron ser hospitalizados. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre cuál es el estado de salud de los motociclistas.

Publicidad

El incidente está siendo investigado, ya que las causas que provocaron la colisión aún no han sido determinadas. Personal policial se presentó en el lugar de los hechos para trabajar en la zona, donde se encargó de realizar las pericias correspondientes y de ordenar el tránsito vehicular.